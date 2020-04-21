إسرائيل تعلن وجود خطأ في أعداد إصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، أنها تجرى مراجعة لعدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي تم الإعلان عنه، ووصل إلى 13883 حالة، و181 حالة وفاة.وقالت صحة الاحتلال: "جاري تعديل إحصائية إصابات ووفيات كورونا التي صدرت مؤخرا، بعد أن تبين وجود خطأ فيها"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد الماضي، على قرارات عودة الحياة بشكل جزئي في الداخل، سواء على المستوى الشخصي أو الاقتصادي، بعد فرض الإغلاق الشامل لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وتشمل المرحلة الأولى من القرارات إعادة عمل مدارس التعليم الخاص، على أن يكون عدد الطلاب في الفصل لا يزيد عن 3، بالإضافة إلى إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا، ورفع عدد العمال في أماكن العمل من 15% إلى 30%، والسماح بفتح عدد من المحال التجارية الضرورية.ونصت قرارات على السماح بتجمعات الصلاة بحد أقصى 10 أشخاص، والحفاظ على مسافة تباعد فيما بينهما، وكذلك إقرار غرامة قدرها 200 شيكل على أي شخص لا يلتزم بارتداء الكمامات في الشوارع والأماكن العامة، وزيادة حركة المواصلات مع تباعد المسافة بين المسافرين.وأوضحت حكومة الاحتلال أن هذه الإجراءات تعد مرحلة أولى، مشيرة إلى أنها تستمر حتى 3 مايو المقبل.