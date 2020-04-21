خطوة بريطانية جديدة في طريق الحصول على مصل كورونا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الثلاثاء، أن تجربة المصل المضاد لفيروس كورونا المستجد، على البشر ستبدأ بعد غد الخميس، وفقًا لفضائية سكاي نيوز.وسجلت المملكة المتحدة اليوم 828 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي 129 ألفا و44 حالة، كما بلغت إجمالي عدد الوفيات إلى 17 ألفا و337.وكانت الحكومة البريطانية قررت الخميس الماضي تمديد إجراءات الحجر لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل. وكانت هذه الإجراءات أقرّت في 23 مارس بهدف إبطاء مسار تفشي الفيروس.وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن على الصين الإجابة على أسئلة صعبة عن كيفية ظهور فيروس كورونا وما إذا كان في الإمكان منع ظهوره.وأضاف الوزير البريطاني في رده على سؤال بشأن إمكانية "محاسبة" الصين "دون شك لن يمكننا العمل كالمعتاد بعد هذه الأزمة، وسيتعين علينا أن نوجه أسئلة صعبة بشأن كيفية حدوثه وعن مسألة أنه كان من الممكن وقفه مبكرا".