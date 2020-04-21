كتاب «حديث الروح».. أحدث إصدارات وزير الأوقاف

صدر حديثًا عن دار التحرير للطبع والنشر، كتاب "حديث الروح" لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.ويعد الكتاب قراءة عصرية لبعض الجوانب الإيمانية والقيم الأخلاقية والإنسانية، في لغة سهلة قريبة ميسرة، تهدف إلى تقريب المعاني الأخلاقية وترسيخها في الذاكرة والوجدان، وتسهم في تحويلها إلى سلوك وواقع حياتي معاش، كما يتناول بعض الموضوعات ذات الطابع الإنساني العام، مثل: معاملة الخادم والأجير - الرحمة بالحيوان والجماد - حق الطريق والمرافق العامة - أدب الحياة الخاصة - الرحمة - الإيثار - حقيقة الزهد - حق الجوار، إضافة إلى عدد من الموضوعات الهامة حول شهر رمضان المبارك، وغير ذلك من الموضوعات القيمية والأخلاقية.والكتاب الصادر عن دار التحرير للطبع والنشر أحدث إصدارات سلسلة "كتاب الجمهورية"، يهدف إلى الإسهام في العودة إلى قيمنا الحضارية والأخلاقية والإنسانية الراقية التي تعد المحور الأساسي لرسالة من بعثه الله (عزّ وجلّ) ليتمم مكارم الأخلاق سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم).