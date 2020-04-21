تركيب أول كابينة تعقيم بجهاز مدينة العاشر من رمضان

استقبل المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اليوم، الدكتور محمد البرماوي رئيس مجلس إدارة مصنع الصفا للمستلزمات الطبية والذي أهدى جهاز مدينة العاشر كابينة تعقيم بهدف تعقيم الموظفين والمتعاملين مع الجهاز وحمايتهم من أخطار الإصابة بفيروس كورونا.وقال رئيس الجهاز إنه تم تركيب الكابينة بالمدخل الرئيسي للمدينة، حيث تعمل بالخلايا الضوئية وتحتوى على مواد مطهرة معتمدة من وزارة الصحة لتعقيم العاملين قبل دخولهم إلى مقر الجهاز، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحة وسلامة العاملين.وأوضح رئيس الجهاز أنه في ظل الظروف التى تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد يضرب الشعب المصري أروع الأمثلة في المشاركة المجتمعية والتعاون بين الأجهزه التنفيذية ومستثمري المدينة.