الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الاربعاء، في القاهرة الكبرى حارا نهارا لطيفا ليلا، والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وفي الوجة البحرى يكون حارا نهارا لطيفا ليلا، والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.أما في السواحل الشمالية الغربية فيكون لطيفا نهارا مائلا للبرودة ليلا والرياح نشطة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيكون حارا نهارا باردا ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة.وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر يتوقع أن يكون مائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلا، والرياح تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وفي شمال الصعيد، شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة، أما جنوب الصعيد، سيكون شديد الحرارة نهارا معتدلا ليلا، والرياح معتدلة.وبالنسبة للبحر المتوسط تكون حالته معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح جنوبية شرقية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 22 34شبين الكوم 21 34طنطا 21 34دمنهور 20 25الإسكندرية 20 24بلطيم 20 24مطروح 17 23السلوم 16 23سيوة 20 30بورسعيد 19 30دمياط 18 24الزقازيق 20 35الإسماعيلية 20 36السويس 20 32العريش 22 36رفح 21 34رأس سدر 20 34نخل 18 33نويبع 23 30طابا 21 31كاترين 14 26الطور 21 30شرم الشيخ 23 33الغردقة 23 33مرسى علم 24 33الفيوم 22 35بنى سويف 22 36المنيا 22 36أسيوط 23 37سوهاج 23 37قنا 24 37الأقصر 25 38أسوان 26 38أبوسمبل 26 37الوادى الجديد 25 38شلاتين 22 31أبو رماد 22 31حلايب 26 28رأس حدربة 25 27