رامز جلال عن تصدر برومو برنامجه تريند «يوتيوب»: «ربنا يكملها بالستر»

علق الفنان رامز جلال على تصدر برومو برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي"، موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بتغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات "تويتر".وقال رامز جلال في تغريدته: "ما شاء الله لا قوه إلا بالله رامز مجنون رسمي تريند رقم 1 على اليوتيوب في أكتر من دولة عربية... الحمد لله، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".وطرحت مجموعة قنوات mbc، البرومو الرسمي لبرنامج مقالب رامز جلال، والذي يحمل اسم "رامز مجنون رسمي"، والذي يعد هو الأخطر في مشوار رامز جلال في المقالب.ظهر في البرومو ضحايا رامز جلال وهم كل من: ياسمين صبري، غادة عادل، علي معلول، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمود كهربا، بدرية طلبة، ريهام عبدالغفور، بسمة، نبيلة عبيد، فيفي عبده، باسم ياخور، محيي إسماعيل، طارق حامد، عبدالباسط حمودة، وغيرهم.وتصدر البرومو موقع الفيديوهات "يوتيوب" منذ عرضه، ووصلت نسبة مشاهدته أكثر من 2 مليون و700 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.