المعارضة التركية تتهم أردوغان باستغلال كورونا لـ«الشو الإعلامي»

أبدى نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، سيد تورون، استيائه من هجوم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على الحزب بسبب تقديمه خدمات للمواطنين، وفقا لموقع المعارضة التركية "تركيا الآن".وتسائل تورون: "لماذا تصنع بلدياتنا "شو" - استعراض- أثناء تقديمها للخدمات؟ السلطة هي من تعرف جيدًا كيف تصنع (شو). إذا كنتم تقولون على توزيع عبوات الطعام من قبل بلدياتنا أنه استعراض، فنحن سنستمر في تقديمه".جاء ذلك في كلمة لنائب الحزب المعارض، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أكد فيه أن رئيس البلدية ملزم بتلبية احتياجات المواطنين الذين يعيشون تحت مسئوليته.وأشار توران إلى أن الأمثلة الناجحة في مكافحة فيروس كورونا المستجد بدول العالم تشهد دعمًا من قبل الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية والبلديات، قائلًا: "دعونا لا نجرب السلطة والسيطرة على بعضنا البعض، علينا ألا نكون ضد بعضنا البعض خلال تلك الفترة".