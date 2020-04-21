18 إصابة جديدة بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بأمريكا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا في صفوف أبناء جاليتنا في الولايات المتحدة الأمريكية.وأضافت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن سفاراتنا وبعثاتنا على تواصل مع أبناء جالياتنا وطلبتنا في مختلف أنحاء العالم، وتطمئن على أوضاعهم وتقدم لهم المساعدات التي يحتاجونها، سواء من طرود غذائية أو أدوية، مؤكدة أن عدد الإصابات بين صفوف جالياتنا بلغ 973 إصابة، و42 وفاة.