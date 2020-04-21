جهاز حدائق أكتوبر: إنجاز 50% من المرحلة الثالثة بالإسكان الاجتماعي

قال المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إن العمل مستمر بالمرحلة الثالثة من مشروعات الإسكان الاجتماعي لتنفيذ 262 عمارة إسكان اجتماعي بواقع 6288 وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر.وأوضح في تصريحات له أن نسب الإنجاز بالمشروع بلغت 50% بالإضافة إلى أنه يجرى تنفيذ المشروعات الخدمية، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وشدد على أن العنصر البشري هو الأهم والأغلى، لافتا إلى أنه يجرى العمل بكل جهد لإنجاز المشروعات لخدمة المواطنين مع الحفاظ على صحة العاملين بتلك المشروعات من خلال اتخاذ التدابير الوقائية.