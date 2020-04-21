«يوميات الفرح».. رسالة سعادة في الـ«50 المقدسة»

يُبَث طوال فترة الخمسين المقدسة حلقات يومية بعنوان "يوميات الفرح" على القنوات القبطية الثلاث "سي تي في، أغابي، مي سات"، إلى جانب الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وتتضمن الحلقات تأمل في آية كتابية أو قصة عن الفرح، تتناول معنى يشير إلى فكرة الفرح، يقدمها أحد أحبار الكنيسة من داخل مصر وخارجها وأيضا عدد من الآباء الكهنة.تأتي فكرة "يوميات الفرح"، في إطار سعي قداسة البابا تواضروس الثاني إلى بث روح الطمأنينة والرجاء والفرح المسيحي لدى أبناء الكنيسة.