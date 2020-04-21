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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الترجي يرفض التعاقد مع هدف الأهلي
الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:10 م
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رفض مسؤولو نادي الترجي الرياضي التونسي، التعاقد مع حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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