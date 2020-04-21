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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لأول مرة.. النواب اللبناني يجتمع منذ تطبيق قيود كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:11 م
مجلس النواب اللبناني
مجلس النواب اللبناني
وكالات
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بدأ، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب اللبناني جلسة تشريعية تستمر على مدى ثلاثة أيام.

وهذه الجلسة هي الأولى منذ تطبيق إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ولدى وصولهم لمقر الجلسة امتثل النواب لسلسلة إجراءات احترازية لتفادي احتمال الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

استُقبل الأعضاء برش المطهرات لدى وصولهم لحضور الجلسة التي تغير مكان إقامتها من مقر البرلمان إلى مسرح للسماح بمسافات التباعد الاجتماعي بين الحاضرين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقيست درجات الحرارة لأعضاء البرلمان لدى وصولهم إلى قصر الأونيسكو وقام رجل يرتدي حُلة واقية برش أقدامهم بالمطهر، وكان كثيرون منهم يرتدون الكمامات أثناء إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام، وجلس رئيس البرلمان نبيه بري إلى في مكانه مع بدء الجلسات التي تستمر ثلاثة أيام.

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