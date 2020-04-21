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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4611 إصابة جديدة بـ«كورونا» و119 وفاة في تركيا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:10 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 119 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد _19، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2259، كما سجلت الوزارة 4611 إصابة جديدة اليوم.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم على مدى أسابيع أداء بلاده في التعامل مع أزمة فيروس "كورونا " على أنها تعد واحدة من أكثر الدول نجاحا في مواجهة هذه الأزمة، بينما ظل ديكتاتور أنقرة في الوقت ذاته يفرض رقابة صارمة على الأنباء ذات الصلة بتفشي الفيروس.

وقالت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها على الإنترنت، اليوم الثلاثاء - إن قصر الرئاسة التركي نظم حملة دعائية منظمة بإتقان مع ضمان عدم وجود تقارير صادرة عن المستشفيات أو المقابر وأقارب المتوفين، وتم "توبيخ " الأطباء الذين تحدثوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في حين اعتقل 410 أشخاص في مارس الماضي، بسبب منشورات وصفتها بـ"الاستفزازية و" المسيئة".

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