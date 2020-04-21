الروائي نصر عبد الرحمن: أواجه عزل كورونا بالشعر والموسيقى

أكد الروائي والمترجم نصر عبد الرحمن، أن نمط حياته لم يطرأ عليه تغيير كبير على بعد فرض الحظر بسبب فيروس "كورونا" المستجد، موضحا أنه يعيش عزلة اختيارية منذ سنوات، نظرًا لأن الترجمة تحتاج إلى التركيز الشديد وتستهلك الوقت.وأضاف نصر في تصريحات لـ "الدستور": "لأنني أدرك أهمية الحظر في الوقت الراهن، قاومت المشاعر السلبية الناجمة عنه بالعمل على روايتي "وجه البهلوان" استعدادًا لإصدار الطبعة الثانية منها عقب عودة الأمور إلى طبيعتها.وتابع: "كما انشغلت في جمع مادة لمشروع ترجمة أعمال إبداعية من الأدب الاسترالي، تصدر تباعًا في جريدة أخبار الأدب، وشرعت في ترجمة كتاب عن الشعر الشفاهي والأساطير في مدغشقر، في محاولة لتسليط مزيد من الضوء على الأدب الأفريقي".وعن القراءة أثناء الحظر يقول نصر عبد الرحمن: "لمواجهة رتابة الأيام وتكرارها، لجأت إلى الشعر والموسيقى الكلاسيكية، وفق برنامج يومي، وأعيد قراءة بعض أعمال فؤاد حداد، وأمل دنقل، ووديع سعادة، ومجدي الجابري".