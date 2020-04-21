تفكيك مستشفى ميداني عسكري لمصابي كورونا في فرنسا (فيديو)

أذاعت فضائية "روسيا" فيديو للجيش الفرنسي وهو يفكك مستشفى ميداني عسكري للمصابين بفيروس كورونا في مدينة تولوز الفرنسية، وذلك بعد نحو شهر من تشييده.وقال مسؤول عسكري لوكالة أسوشيتد برس، إن تفكيك المستشفى في مولوز بدأ الجمعة مع تراجع الفيروس في المنطقة.وكان وزير النقل الفرنسي قد صرح اليوم الثلاثاء، بوقف جميع الرحلات الجوية خارج دول الاتحاد الأوروبي.وقال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، مسبقًا إن الوضع الصحي في بلاده يتحسن ببطء شديد، مؤكدًا أن فرنسا لم تخرج من أزمة تفشي فيروس كورونا بعد.وتخضع فرنسا لإجراءات عزل عام منذ 17 مارس في إطار جهود لاحتواء المرض، تم تمديدها حتى 11 مايو.