بتسيلات بنكية.. خطة لتطوير النقل على طريق السادات في أسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مسؤولي المرور والمواقف بالبدء في تنفيذ إلغاء حركة سير سيارات "الكبود" على طريق السادات كمرحلة أولى مع بداية شهر يوليو المقبل، على أن يسبق ذلك إعطاء مهلة من الآن أمام السائقين وأصحاب هذه السيارات لتوفيق أوضاعهم من خلال تحويل ترخيصها إلى "الميكروباص السرفيس" بنفس أرقام اللوحات المعدنية وفقًا لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية، والتي سيكون لها أولوية العمل على نفس الخطوط، بعد أن يحدد لها لون موحد بخط السير، أما في حالة التأخر في عملية الإحلال والتجديد سيتم تحويل خط سيره للعمل داخل النجوع والقرى بناءًا على ما يتم إقراره دون الرجوع له.وعقد محافظ أسوان اجتماعا اليوم بهدف إعادة تنظيم خطوط سير سيارات "السرفيس"، بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب مديري شرطة ومباحث المرور والمواقف، وأيضًا أمين اللجنة النقابية للنقل البري، ونائب رئيس مدينة أسوان.وكشف عطية، أن المحافظة ستقوم بالتنسيق مع البنوك الوطنية وجهات التمويل المختلفة بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات البنكية وبأقل فائدة ممكنة لتخفيف الأعباء المعيشية على السائقين وأصحاب "سيارات الكبود" وخاصة أنه ستتم عملية الإحلال والتجديد لكافة خطوط السير دون استثناء داخل مدينة أسوان وباقي المدن السياحية.وأشار، إلى أن إحلال "سيارات الكبود" بأخرى من سيارات الميكروباص أصبح ضروريًا في ظل الحفاظ على العادات والتقاليد التي يتميز بها المجتمع الأسواني، حيث أن ركوب المواطنين لها يؤذي الكثيرين ولا سيما السيدات وكبار السن، لأنها غير آدمية وتمثل خطورة على سلامتهم، مؤكدًا على أنه من المخطط مع نهاية تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل إحكام السيطرة على عربات "التوكتوك" بتحديد خطوط سير لها بعيدًا عن الشوارع الرئيسية مع التزام عربات "الحنطور" بالعمل وفقًا لآلية متطورة لإعادة الانضباط والوجه الحضاري والسياحي لمحافظة أسوان.