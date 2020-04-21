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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق منتدى العلاقات الدولية والسلام بمكتبة الإسكندرية غدًا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:06 م
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
أحمد عاشور
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تنطلق فعاليات منتدي العلاقات الدولية والدبلوماسية والسلام غدا الأربعاء، بمشاركة نخبة من كبار المتخصصين والدبلوماسيين والقائمين على المراكز البحثية في أنحاء العالم.

ينظم المنتدى مؤسسة الصين العالمية للسلام برئاسة الدكتور "لي روهنج" التي تنفذ برامجها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة واليونسكو، وبدعم العديد من المنظمات الدولية والإقليمية منها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

ويعقد أولى لقاءات المنتدى عن طريق الإنترنت تحت عنوان "التعاون الدولي وأزمة كورونا" وتديرها مؤسس مشارك المنتدى سارة عبد العزيز الأشرفي، ويتحدث فيها مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق السفير محمد حجازي ونائب سفير الصين بالقاهرة وزير مفوض "شياو جين هنغ"، ونائب رئيس جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة الأسبق وأستاذ متفرغ بالجامعة الدكتور عمرو خيري عبد الله والمدير التنفيذي للمركز العربي للدرسات والبحوث هاني سليمان ونائب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية الدكتور محمود عزت.

ويشارك في اللقاء السيد تشاو جيان بينغ، خبير مالي في بنك الصين الوطني للتنمية والبروفيسور لي جينهينغ من معهد البحوث بجامعة بكين؛ السيدة هانلو، نائبة مدير جمعية طبيبات الصين ؛ أستاذ العلاقات الدولية توما من المغرب، أستاذ البرازيل ماركوس دي فريتاس وألفريدو رولاندو وتشاو تشونهوا.

ويناقش اللقاء مجموعة من المحاور تدور حول: مستقبل التعاون الدولي وتأثره بأزمة كورونا ومساندة المجتمع الدولي لمواجهة تفشي الفيروس والتعاون الاقتصادي والثقافي العالمي والعلاقات الثنائية المصرية الصينية.

ويهدف االمنتدى إلى دعم علاقات التعاون الدولي وتحقيق السلام المستدام وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات وترسيخ العلاقات الصينية العربية والإفريقية من خلال مجموعة من اللقاءات الدورية ويشارك فيها المتخصصين والدبلوماسيين والخبراء في المجالات المختلفة التي تعزز التعاون العالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الصين العالمية للسلام تعد منظمة دولية، تعمل على تعزيز التواصل الودي والتنمية المستدامة بين الحكومات المختلفة والمنظمات الدولية والصين، وقد أنشأت المؤسسة "مجتمع حديقة السلام" التي اكتسبت دعمًا من 178 دولة حكومية ومؤسسات دولية كرمز للسلام الدولي.

وتتمتع CWPF بعلاقات ودية قوية مع الرؤساء والمنظمات الدولية والحكومات والدبلوماسيين من جميع أنحاء العالم، كما تمتلك علاقات تاريخية مع العالم العربي وافريقيا ومصر من خلال زيارة خاصة من المسؤولين والهيئات.

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