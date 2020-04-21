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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

93 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:06 م
كورونا
كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الجزائرية، اليوم، 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 2811 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 392 حالة، كما وصل إجمالي حالات الشفاء إلي 53 متعافيا.

وأكد عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائري، ضرورة احترام الحجر الصحي والإجراءات الوقائية ضد فيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أن معدل الوفيات في الجزائر جراء كورونا بدأ في الانخفاض.

وقال بن بوزيد - خلال جلسة بمجلس الأمة، أمس، لعرض تطور الوضع الصحي في الجزائر، إن 53% من الإصابات هم أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و60 سنة، وهذا ما يستوجب احترام الحجر الصحي والإجراءات الوقائية ضد هذا الفيروس، مشيرًا إلى أن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء يمثل 35% من مجموع حالات الإصابة.

وكشف أن 40 مريضًا فقط يخضعون حاليًا لأجهزة التنفس الصناعي، مؤكدًا أن المعطيات تُقدم بكل شفافية وصراحة بفضل الأرضية الرقمية الناجحة التي وضعتها وزارته، مشيرا الى أنه هناك 20% فقط من حالات الإصابة هي التي يمكن أن تظهر عليها أعراض فيروس "كورونا".

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