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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حنان فتحي: أمارس الفن التشكيلي والكتابة خلال عزل «كورونا»

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:02 م
الكاتبة حنان فتحي
الكاتبة حنان فتحي
نعمات مدحت
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قالت الكاتبة حنان فتحي، إنها تعتبر فترة العزل بسبب فيروس"كورونا" المستجد، من أغنى مراحل الكتابة لديها لأنها تقرأ وتكتب وتستقي من صفحات الكون، لافتة إلى أن هذه التغيرات تضفى على كتاباتها الأدبية روحانيات أكثر سواء فى الرواية أو القصة القصيرة.

وأضافت لـ"الدستور": "استغل فترة العزل التي لا أمل ولا أكل منها لأنها بمثابة مرحلة الاعتكاف والخلوة من أجل الاتقان، باستكمال مشروع روايتى الرابعة بعد رواية المريدون، والتي لم أقف على تحديد مسمى لها".

وتابعت حنان فتحي: كتبت قصة قصيرة بعنوان "القلب المفتوح" تعكس ما نمر به من عطاء ربانى لأكمل بها مجموعتى القصصية الخامسة "بعد الوجه" و"عصاى الرحيمة" و"تحولات فى كيميا البشر" وأولى مجموعة قصصية "الشوق فى المنازل".

ونوهت إلى أنها تمارس في أوقات الراحة خلال فترة العزل الفن التشكيلى، قائلة:"الهواية القديمة الرسم التعبيرى الحر أو لوحات لأغلفة الكتب سواء بالقلم كتابة أو بالفرشاة رسما، فأجد توفيقا من الله عز وجل بمنتج جديد على أى منعطف.
حنان فتحي: أمارس الفن التشكيلي والكتابة خلال عزل «كورونا»
حنان فتحي: أمارس الفن التشكيلي والكتابة خلال عزل «كورونا»

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