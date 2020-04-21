تنفيذ 37% من 25 ألف وحدة إسكان اجتماعي بـ«أكتوبر الجديدة»

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه جاري تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة غرب أرض المطار، يضم 24 ألف و888 وحدة سكنية في 1037 عمارة سكنية، بنسبة إنجاز 37%؜، ويستغرق نحو 18 شهرًا.وشدد التنجار، في تصريحات صحفية، على شركات المقاولات العاملة بالمشروع الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات بالتوازي مع اتخاذ إجراءات الوقاية من فيروس كوورنا المستجد، حرصًا على حماية العاملين بالمشروعات القومية.وأضاف، أن هناك تعليمات وتوجيهات من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع الأعمال بالمشروعات القومية مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بالمواقع المختلفة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.