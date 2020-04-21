3 دول عربية تعتذر عن اجتماع أوبك

أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مصادر، أن السعودية والكويت والإمارات لن تشارك في اجتماع أوبك عن بعد اليوم الثلاثاء.وتوقعت منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك)، انهيارا في الطلب العالمي على النفط خلال عام 2020 بسبب الشلل الاقتصادي العالمي الناتج عن جائحة كوفيد-19، متحدثة الخميس عن "صدمة تاريخية وقاسية وشديدة وعالمية" في السوق.وتوقعت المنظمة في تقريرها الشهري أن يصل الاستهلاك العالمي إلى 92.82 مليون برميل يوميًا هذا العام، مسجلًا انخفاضًا "غير مسبوق" بنحو 6.85 برميل يوميًا مقارنة بعام 2019.