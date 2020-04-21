ارتفاع إصابات كورونا في هولندا إلى 34134

أعلنت السلطات الصحية في هولندا، تسجيل 729 إصابة جديدة بفيروس كورونا و165 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال المعهد الهولندي للصحة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم، إن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في هولندا ارتفع إلى 34134 وبلغت حالات الوفاة 3916، مشيرًا إلى أنه يعلن فقط عن الحالات والوفيات التي تم تأكيدها عن طريق الاختبار، في حين أن الأرقام الفعلية أكبر من ذلك.