إحالة عاطلين للجنح بتهمة سرقة شقة بالوايلي

إحالة نيابة الوايلي، عاطلين لمحكمة الجنح، بتهمة سرقة الشقق السكنية بدائرة القسم.تعود تفاصيل الواقعة بتقلي قسم شرطة الوايلي، بلاغا من ربة منزل، كائنة بدائرة القسم، مفاده سرقة مصوغات ومبلغ مالي من مسكنها ولم تتهم أو تشتبه في أحد.وبالتحريات والبحث تم التوصل إلى المتهمين: (أحمد. ش) عاطل و(ياسر. س) عاطل، وضبطهم واعترافا أنهما وراء السرقة، حيث وجد بحيازتهما مبلغ مالي والمسروقات داخل مسكن المتهم الثاني، وتحرر محضر بالواقعة.