نيويورك تسجل 481 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم، 481 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.من جانبه، أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمره الصحفي، اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعيد بناء الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع، مشيرًا إلى أن الديمقراطيون قضوا سنة كاملة في العزل، كان بالإمكان أن نستغلها في التركيز على الصين.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.