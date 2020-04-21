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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أبرز قرارات مجلس جامعة المنصورة بشأن الدراسة ونظام الامتحانات

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:59 م
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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عقد مجلس جامعة المنصورة اجتماعه اليوم الثلاثاء بتقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وناقش المجلس العديد من الاجراءات بشأن استمرار العملية التعليمية ونظام الدراسة وأسلوب اجراء الامتحانات في الكليات المختلفة بالجامعة فى الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019-2020م في ضوء خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ووافق المجلس على استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بعد بجميع الكليات حتى يوم الخميس الموافق 3042020 م أو لحين استكمال المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني طبقا لنظام الدراسة والجداول الخاصة بكل كلية.

والغى المجلس اجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التى كان من المزمع عقدها فى الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2019 – 2020 وتستبعد الدرجات التى كانت مقررة لها من المجموع الكلى للدرجات فى كل السنوات الدراسية ( المجموع التراكمى ويكون التقييم ( ناجح – راسب – متغيب) ويستبدل بتلك الامتحانات بناءا على اقتراح من مجالس الكليات أحد البديلين التاليين لكل مقرر اعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة ( مقالة بحثية – مشروع بحثى – بحث مرجعى ) فى المقررات التى كانت تدرس فى هذا الفصل بمعدل بحث لكل مقرر على حده وتتم مراجعة الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة ولا يتم قبول أية رسائل مقدمة اذا ثبت اقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليا أو جزئيا أو أنها تعد مجرد نقلا لما ورد بأحد المقالات أو الرسائل أو المراجع العلمية او اختبار الكتروني مقالي ذو وقت اجابة ممتد عبارة عن عدد من الأسئلة قصيرة الاجابة يتم اختيارها عشوائيا من مجموعة من الأسئلة المعلنة مسبقا للطلاب ( اختبار الكتاب المفتوح –( open book exam

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