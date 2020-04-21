طرح «مرحب رمضان» للمنشد محمود هلال (فيديو)

طرحت شركة مزيكا للمنشد محمود هلال على يوتيوب أغنية دينية جديدة بعنوان "مرحب رمضان"، قبل ساعات من قدوم شهر رمضان المبارك.الأغنية من كلمات وألحان إبراهيم الإسكندراني، وتوزيع موسيقي محمد بدرخان.وتقول كلمات أغنية "مرحب رمضان":مرحب مرحب يا رمضانهلت بشاير الغفرانشوفنا هلالك يا رمضانزين يا جمالك يا رمضانرمضان هل علينا وبانوالفرح عم فى كل مكانوتستمر مزيكا في تقديم عدد من المطربين علي الساحة الغنائية، إضافة إلي إصدارها عددا من الألبومات والأغاني بينما توقف نشاطها الخاص بالحفلات الغنائية بسبب أزمة كورونا المستجد والتي انتشرت في الفترة الأخيرة.