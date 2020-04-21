طرح «مرحب رمضان» للمنشد محمود هلال (فيديو)
الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:56 م
حسين الجنديطباعة
طرحت شركة مزيكا للمنشد محمود هلال على يوتيوب أغنية دينية جديدة بعنوان "مرحب رمضان"، قبل ساعات من قدوم شهر رمضان المبارك.
الأغنية من كلمات وألحان إبراهيم الإسكندراني، وتوزيع موسيقي محمد بدرخان.
وتقول كلمات أغنية "مرحب رمضان":
مرحب مرحب يا رمضان
هلت بشاير الغفران
شوفنا هلالك يا رمضان
زين يا جمالك يا رمضان
رمضان هل علينا وبان
والفرح عم فى كل مكان
وتستمر مزيكا في تقديم عدد من المطربين علي الساحة الغنائية، إضافة إلي إصدارها عددا من الألبومات والأغاني بينما توقف نشاطها الخاص بالحفلات الغنائية بسبب أزمة كورونا المستجد والتي انتشرت في الفترة الأخيرة.
الأغنية من كلمات وألحان إبراهيم الإسكندراني، وتوزيع موسيقي محمد بدرخان.
وتقول كلمات أغنية "مرحب رمضان":
مرحب مرحب يا رمضان
هلت بشاير الغفران
شوفنا هلالك يا رمضان
زين يا جمالك يا رمضان
رمضان هل علينا وبان
والفرح عم فى كل مكان
وتستمر مزيكا في تقديم عدد من المطربين علي الساحة الغنائية، إضافة إلي إصدارها عددا من الألبومات والأغاني بينما توقف نشاطها الخاص بالحفلات الغنائية بسبب أزمة كورونا المستجد والتي انتشرت في الفترة الأخيرة.