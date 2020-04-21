إزالة 4 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار الجهود التى تبذلها الأجهزه التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات الأمنية للتصدى وبكل حزم لحالات التعدي على أملاك الدولة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، ومنع محاولات البعض من ارتكاب هذه المخالفات وبالأخص خلال الفترة الراهنة، مؤكدة تحويل جميع المخالفات التى يتم رصدها إلى النيابة العسكرية وفقًا للتكليفات الصادرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.وأوضحت المحافظ أنه تم بمركز فارسكور إزالة حالتى تعدِ على أراض زراعية لمحاولة بناء مقابر على مساحة ٥٠٠ متر مربع بقرية الضهرة وعمل حظيرة للمواشى بقرية حجاجة على مساحة ١٥٠ مترًا مربعًا، فضلا عن إزالة حالة بناء بالمخالفة لسور على سطح إحدى العمارات السكنية بمدينة فارسكور بطول ٢متر مربع، لافتة إلى إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية عبارة عن شدة خشبية على مساحة ٦٠ مترًا مربعًا وذلك بقرية كفر شحاتة التابعة لمركز كفر سعد.