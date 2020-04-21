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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير النمسا يشكر وزارة السياحة لإعادة العالقين إلى بلاده

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:54 م
السفير جورج شتيلفريد
السفير جورج شتيلفريد
رامى حسين
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أعرب السفير جورج شتيلفريد سفير النمسا بالقاهرة، في خطاب رسمي إلى وزارة السياحة والآثار، عن تقديره وتقدير بلاده للدعم والجهود التى بذلتها مصر متمثلة فى وزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى والجهات المعنية لمساعدة المواطنين النمساويين العالقين الذين جاءوا إلى مصر بهدف السياحة لمغادرة مصر بطريقة منظمة وعودتهم الي بلدهم.

وأوضح السفير النمساوى أن بلاده قامت خلال الأسبوعين الماضيين بإعادة آلاف العالقين من المواطنين النمساويين وحاملى جنسيات الاتحاد الأوروبي إلى بلادهم بواسطة العشرات من رحلات الطيران، لافتا إلى أن نسبة الذين تمت إعادتهم من مصر ٢٠% من إجمالى السائحين النمساويين، مما يجعل مصر فى المقدمة ويدل على مركزها المتقدم كوجهة سياحية مفضلة للنمساويين، بل وأيضا على كفاءة وتعاون شركائهم المصريين.

وأضاف السفير أن النمسا لم تتمكن فى أى مكان من العالم من إعادة هذا العدد الكبير من السائحين النمساويين العالقين في هذه الفترة القصيرة، مشيرًا إلى أن ذلك لم يكن ممكنًا دون المساعدة السريعة لقطاعي السياحة والطيران المدني.

وتقدم السفير في خطابه بالشكر والتقدير إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، نيابة عن جميع الجهات المعنية، مؤكدًا  أن هذا يعد بمثابة دليل واضح على أن الصداقات تتوطد وقت الأزمات، متمنيًا للجميع تجاوز هذه الجائحة والمشاكل الاقتصادية المترتبة عليها، وأن نتمكن فى القريب العاجل من النظر إلى المستقبل بتفاؤل.

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