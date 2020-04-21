في عيد ميلادها.. صور نادرة للملكة اليزابيث

تحتفل الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، بعيد ميلادها الرابع والتسعين، اسمها بالكامل "إليزابيث أليكسندرا ماري"، ولدت في 21 أبريل عام 1926، في لندن وهي الملكة الدستورية لـ16 دولة من ثلاثة وخمسين من دول الكومنولث التي ترأسها، كما ترأس كنيسة إنجلترا.نصبت في 6 فبراير 1952 ملكة للمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، رئيسة الكومنولث وملكة 12 دولة أصبحت مستقلة منذ انضمامها، هي: جامايكا، باربادوس، باهاماس، جرينادا، بابوا غينيا الجديدة، جزر سليمان، توفالو، سانت لوسيا، سانت فينسنت والجرينادين، بليز، أنتيجوا وباربودا، سانت كيتس ونيفيس.تلقت تعليما خاصا في منزلها، ارتقى والدها، جورج السادس عرش بريطانيا بعدما تنازل له شقيقه إدوارد الثامن عنه في عام 1936م، ومنذ ذلك الحين أصبحت إليزابيث الوريث المفترض للعرش، أخذت إليزابيث الواجبات العامة على عاتقها أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث انضمت هناك للعمل في الخدمة الإقليمية الاحتياطية، في عام 1947م تزوجت الملكة إليزابيث من الأمير فيليب دوق إدنبرة، وأنجبت منه أطفالها الأَربعة: الأمير تشارلز، أمير ويلز والأميرة آن والأمير أندرو دوق يورك وأخيراَ الأمير إدوارد، إيرل وسكس.