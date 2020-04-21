محافظ الشرقية يتابع تنفيذ إجراءات مكافحة «كورونا» داخل مصانع العاشر من رمضان

استقبل خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بحضور الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر ونخبة من أصحاب المصانع.جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ الشرقية، للمنطقة الصناعية، وزار خلالها مصنع الأهرام للكوالين ومصنع النساجون انترناشيونال ومصنع هاي فود للصناعات الغذائية للاطمئنان على اتخاذ جميع الاحتياطات لحماية العاملين من عدوى فيروس كورونا بالمصانع.وأوضح شاهين أن إدارة التنمية بالجهاز تشن حملات توعية للمواطنين والعاملين بالمصانع، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة سير العملية الإنتاجية مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا لاستقرار الاقتصاد.