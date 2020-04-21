assessment.. رابط منصة pearson لامتحانات أولى ثانوي 2020

رابط منصة pearson لدخول امتحانات الصف الأول الثانوي 2020

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط منصة pearson للدخول على امتحانات الصف الأول الثانوي 2020 ويمكن الدخول ( نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط منصة pearson للدخول على امتحانات الصف الأول الثانوي 2020 ويمكن الدخول ( من هنا ) وتتم عليه الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي.



ويعمل وزير التربية والتعليم على متابعة أعداد دخول الطلاب أول بأول على أن يتم إعلان العدد النهائي للدخول على المنصة اليوم، ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي اليوم وغدًا الأربعاء الموافق 22 أبريل 2020، هي اختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عند استخدام الطلبة لمنصة الامتحان استعدادًا لامتحانات نهاية العام، مشيرة إلى أن هذه الاختبارات ليس لها درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.



assessment ويعمل وزير التربية والتعليم على متابعة أعداد دخول الطلاب أول بأول على أن يتم إعلان العدد النهائي للدخول على المنصة اليوم، ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي اليوم وغدًا الأربعاء الموافق 22 أبريل 2020، هي اختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عند استخدام الطلبة لمنصة الامتحان استعدادًا لامتحانات نهاية العام، مشيرة إلى أن هذه الاختبارات ليس لها درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.

يبحث كثيرون عن منصة assessment حيث أوضحت الوزارة أن الامتحانات تمت من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، وامتحان مادة التاريخ إلكترونيًا اليوم الثلاثاء، استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني التي ستجرى في مايو 2020، حيث نجح 545 ألف طالب/ طالبة في تأدية الامتحان اليوم حتى الساعة الواحدة ظهرًا، من إجمالي 589 ألف طالبطالبة بمختلف محافظات الجمهورية.



وتعقد امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.



وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.



وسيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا وفقًا للجدول.



ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) على التابلت ومن المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.