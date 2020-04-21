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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الافتاء: «من ينقص من ركعات التراويح فلا حرج عليه»

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:27 م
الافتاء
الافتاء
وسام عطية
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شرحت دار الافتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، الطريقة الصحيحة لصلاة التراويح في المنزل، إثر غلق المساجد في شهر رمضان، ضمن إجراءات الصحة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت دار الإفتاء: "صلاةُ التراويح في رمضان سنةٌ مؤكدة، وعدد ركعاتها عشرون ركعةً مِن غير الوتر، وثلاثة وعشرون ركعة بالوتر، ومن نقص عنها إلى ثماني ركعات من دون الوتر فلا حرج عليه".

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد بأن جميع الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها وزارة الأوقاف المصرية في تعليق الجمع والجماعات والتراويح بالمساجد منطلقات شرعية بحتة، هدفها تقديم ما يجب تقديمه وهو الحفاظ على النفس، والانتقال من المتعذر إلى بديله المتيسر وهو الصلاة في المنزل.

وأكد في بيان له، أن من كان معتادًا على الصلاة في المسجد ومنعه العذر كتب له مثل أجر وثواب ما كان يعمل قبل أن يحبسه العذر، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا» (رواه البخاري).

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