الهيئة الوطنية للصحافة تنعى وفاة الكاتب الصحفي عمرو عبدالسميع

نعت الهيئة الوطنية للصحافة رئيس وأعضاء وجميع العاملين وفاة الكاتب الصحفي الدكتور عمرو عبدالسميع بمؤسسة الأهرام.وتقدمت الهيئة بخالص التعازي في وفاة الدكتور عمرو عبدالسميع، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.توفى الدكتور عمرو عبدالسميع صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.