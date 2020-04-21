رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

حبير: الشراكة بين القطاع الخاص و«العام» سترتقى بالخدمات والسلع

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:24 م
مصطفى أبو زيد الخبير
مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي
أسامة الشندويلي
طباعة
قال مصطفى أبوزيد الخبير الاقتصادي إن الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام ستسهم في الارتقاء بالخدمات والسلع المقدمة للمواطنين.

وأضاف أبوزيد في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الفترة الحالية التي تمر بها البلاد تحتاج إلى مشاركة فعالة بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك لتعزيز القدرات التمويلية وتوفير السيولة اللازمة، وكذلك إشراك القطاع الخاص في تحمل المخاطر.
وأشار إلى أن الشركات الحكومية ستستفاد كثيرًا من القطاع الخاص من حيث صناعة القرار، كونها تمتلك قدرات تخطيطية وتمويلية وتشغيلية غير عادية، مؤكدًا أن القطاعين الخاص والعام سيستفيدان كثيرًا من المشاركة وليس القطاع العام فقط.

موضوعات متعلقة

حنين حسام: لم أقدم شيئا خارجا وأعتذر لعائلتي وجامعتي

كارثة فى الدوحة.. الغاز المسال يتسبب بخسائر فادحة بقطر

حرس الحدود تدمر 10 فتحات أنفاق وتضبط 300 خارج عن القانون وأسلحة ومخدرات

الصحة العالمية تدعو للتكيف مع الوباء حتى العثور على لقاح

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

وزيرة التخطيط تكشف السيناريو المرجح لانتهاء أزمة كورونا

تفاصيل إحالة حنين حسام للتحقيق بسبب فيديوهات الـ«تيك توك»

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة عدد ساعات الحظر فى رمضان

تكليف رئاسي بـ«دفع العمل» في قطاع البناء وتشديد إجراءات الوقاية

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

برلين تحظر الفعاليات الكبرى حتى 24 أكتوبر

«اليونسكو»: 826 مليون تلميذ بلا أجهزة كمبيوتر في المنزل حول العالم

تردد قناة MBC مصر لمشاهدة مسلسلات وبرامج رمضان 2020

إمساكية شهر رمضان 1441 - 2020 وعدد ساعات الصوم

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
إرهاب من جديد
لواء. محسن الفحام
يستمر العطاء ويحيا الشهداء
ماجد حبته
لهم بنجلاديش.. ولنا دين!
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
المزيد

الثقافة

«ذكراه الأولى».. نضال ممدوح تكتب عن عمدة المترجمين بشير السباعي

مجلة «ذوات» تخصص حوار عددها الجديد للشاعر أحمد الشهاوي

عن «سيد مكاوى» فى الذكرى الـ23 لرحيله

«عندما يؤمن البنفسج».. مجموعة شعرية جديدة لـ أحمد بشار الحلاق