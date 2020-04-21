حبير: الشراكة بين القطاع الخاص و«العام» سترتقى بالخدمات والسلع

قال مصطفى أبوزيد الخبير الاقتصادي إن الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام ستسهم في الارتقاء بالخدمات والسلع المقدمة للمواطنين.وأضاف أبوزيد في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الفترة الحالية التي تمر بها البلاد تحتاج إلى مشاركة فعالة بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك لتعزيز القدرات التمويلية وتوفير السيولة اللازمة، وكذلك إشراك القطاع الخاص في تحمل المخاطر.وأشار إلى أن الشركات الحكومية ستستفاد كثيرًا من القطاع الخاص من حيث صناعة القرار، كونها تمتلك قدرات تخطيطية وتمويلية وتشغيلية غير عادية، مؤكدًا أن القطاعين الخاص والعام سيستفيدان كثيرًا من المشاركة وليس القطاع العام فقط.