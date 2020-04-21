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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الأعلى للإعلام» ناعيًا عمرو عبدالسميع: واحد من رواد التنوير

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:21 م
عمرو عبد السميع
عمرو عبد السميع
الحسين عبيد و محمد جعفر
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نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي عمرو عبدالسميع، أحد أعمدة الأهرام، عن عمر ناهز 65 عامًا بعد رحلة طويلة مع المرض.

وقال المجلس الأعلى، في بيانه إن الدكتور عمرو عبدالسميع كان واحدًا من رواد التنوير في الصحافة والإعلام وأحد جنود الوطن في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب.

وعمل الراحل في العديد من المناصب بمؤسسة الأهرام، منها مساعد رئيس تحرير الأهرام ومدير مكتب الأهرام في لندن، وترأس تحرير طبعة الأهرام الدولية، وذلك بعد عودته من العاصمة البريطانية.

كما عمل الراحل نائبا لرئيس تحرير مجلة المجلة في لندن من ١٩٨١ وحتى ١٩٨٥، ومديرًا لمكتب صحيفة الحياة ومديرا لتحرير مجلة الوسط من عام ١٩٨٩ وحتى ١٩٩٥.

ولد الراحل في ٤ نوفمبر عام ١٩٥٥ وحصل على بكالوريوس الإعلام عام ١٩٧٦، ثم حصل على الماجستير عام ١٩٨٠ بتقدير امتياز، وحصل على الدكتوراه فى مجال الصحافة عام ١٩٨٤ بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع والتبادل، عمل معيدًا ومدرسا مساعدًا ثم مدرسًا بكلية الإعلام جامعة القاهرة حتى 1981.

حصل على جائزة نقابة الصحفيين في الحوار الصحفي ١٩٨٩، وجائزة علي ومصطفى أمين عن مؤلفاته في الحوار الصحفي عام ١٩٨٤.

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