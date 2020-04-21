ضبط 120 كرتونة زيت تموينى قبل بيعها فى السوق السوداء ببنى سويف

شدًد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، على تكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء، مع استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والمحال التجارية وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنيةجاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين، بشأن نتائج الحملة التموينية المكبرة التى نفذتها المديرية ضمن خطة المحافظة بتشديد الرقابة علي الأسواق والمحلات العامة والمخابز ومحطات المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز والبدالين التموينيين وكل الأنشطة التموينية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.حيث قامت مديرية التموين، برئاسة المهندس وصفى عبدالله بحملة تموبنية بدائرة مركز ومدينة الواسطى وبإشراف أحمد دياب وكيل المديرية، والتي أسفرت عن ضبط سيارة محملة بعدد 120 كرتونة زيت تمويني مدعم "محظور بيعه وتداوله" خارج البطاقات التموينية قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، حيث تم التحفظ علي الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.