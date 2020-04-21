طلاب فنون تطبيقية جامعة حلوان يبدعون فى تقديم مشروعات فنية بالزجاج

أكد طلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان أهمية رسالة الفن والإبداع في الارتقاء بالذوق العام للمجتمع، وذلك عندما أبدع الطلاب في تقديم مشروعات فنية متميزة لتصميم الزجاج عقب دراسة متعمقة لمادة تصميم الزجاج الفني ما أنتج عن إخراج مشروعات مبهرة أقيمت بدعم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية.وتمكن طلاب الفرقة الثالثة بالكلية من تقديم مشروعات ابتكارية تحت إشراف الدكتورة هناء القزاز رئيس القسم والدكتور وليد أنسي وذلك بعد دراسة متعمقة عن بعد لتصميم الزجاج الفنى خلال فترة تعليق الدراسة، إلا أنهم استطاعو إظهار قدراتهم الابتكارية في وضع بدائل وحلول مختلفة للموضوعات والتصميمات لإبراز جماليات المنتج الزجاجى النحتى والاستفادة منه فى إخراج مشروعات يمكن الاستفادة منها في تجميل العمارة داخليًا وخارجيًا.واستطاع الطلاب من خلال التعرف على تصميم الزجاج الفنى إدراك القيمة الجمالية للزجاج لإعطاء القيمة الجمالية للمكان سواء تجميل جداريات أو حوائط أو أي حيز فراغي حتى يمكن تشكيل وتوظيف الزجاج في كل مكان، حيث قام الطلاب بتنفيذ تصميمات هندسية وخطوط حرة ومن الطبيعة وكذلك قدمو أفكار مستلهمة ليتم تشكيلها بالزجاج.