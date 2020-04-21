39 مصابا بكورونا فى الجيش الأوكرانى

أعلن المكتب الصحفي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف الجيش إلى 39 حالة.وأوضح البيان- وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية- أنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجيش 39، بينهم 2 وفاة وتماثل 2 للشفاء.وأشار البيان إلى أنه تم وضع 272 شخصًا في عزل ذاتي، ومن المقرر أن تنتهي فترة العزل لـ90 جنديًا خلال اليومين المقبلين.يذكر أن حالات الإصابة بالفيروس في أوكرانيا بلغت 6125، بينهم 161 حالة وفاة، وتماثل 367 شخصًا للشفاء.