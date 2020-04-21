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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

عبدالمجيد وغنام يحصدان الجائزة الأولى فى «بنك الابتكار المصرى»

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:15 م
الدكتور محمود صقر
الدكتور محمود صقر
إسراء جمال
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أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، عن أصحاب الحلول التكنولوجية والابتكارات الفائزة لمجابهة التحديات التي أطلقتها الأكاديمية عبر منصة بنك الابتكار المصري 28 مارس الماضي، والتى تهدف الى إيجاد تكنولوجيات محلية بديلة لمجابهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وغيره من الأمراض الوبائية.

أعلن البنك عن حاجته إلى حلول تكنولوجية مبتكرة لتصنيع بوابات تعقيم ذكية آمنة للأفراد وبرامج تتبع المصابين بفيروس كورونا والمخالطين لهم، واستقبل بنك الابتكار المصري عدد 127 مقترحًا تأهل منهم عدد 25 مقترحًا خاصًا بالتحدي الأول و24 مقترحًا خاصًا بالتحدي الثاني، وبعد العرض على لجان التقييم الفنى، فاز بالمركز الأول فى التحدي الأول وجائزة مالية 40 ألف جنيه عن تطبيق على الهاتف (معًا ضد العدوى) لتسهيل تتبع المصابين بعدوى فيروس كورونا، وأيضًا، تتبع دوائر التواصل الاجتماعي اليومية لهم المبتكر محمد عبدالمجيد، وفاز بالمركز الثاني وجائزة مالية 30 ألف جنيه مصري المبتكر طاهر يسري عن مقترح تطبيق تتبع وباء كورونا المستجد (Panker App).

وفاز بالمركز الثالث وجائزة 20 ألف جنيه مصري المبتكر أحمد منصور عن مقترح تطبيق (EGVID-19)، وفى التحدي الثاني (التصنيع المحلى لوحدة أوتوماتيكية ذكية آمنة لتطهير الأشخاص) فقد فاز بالمركز الأول وجائزة 40 ألف جنيه والمبتكر سالم غنام، وفاز بالمركز الثاني وجائزة 30 ألف جنيه المبتكر " عمرو شريف – دينا عمادالدين علي" وفاز بالمركز الثالث وجائزة 20 ألف جنيه المبتكر "سامح الصفتي".

وأضافت الدكتورة منة الله الكتامي، المدير التنفيذى لبنك الابتكار بأكاديمية البحث العلمى، أن الأكاديمية ستقدم للفائزين بخلاف الجوائز المالية شهادات مسجلًا بها عنوان الابتكار واسم المبتكر ومساحة مجانية لعرض ابتكاراته في معرض القاهرة الدولي للابتكار. والجوائز مجرد تقدير رمزى من الدولة للمبتكر، ويتبع ذلك توقيع الأكاديمية وشركة الأكاديمية عقودًا مع أصحاب الأفكار الفائزة بالمركز الأول فى كل تحدٍ للبدء في التطبيق والإنتاج التجريبي، ثم التسويق، وستوفر الأكاديمية التمويل اللازم للتصنيع حال التأكد من الجدوى الاقتصادية ومدة التنفيذ ومراجعة حقوق الملكية جميع الاطراف.

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