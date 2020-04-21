خبير تربوي: الطلاب يواجهون أزمتي كورونا والامتحانات تحت ضغط

قال الدكتور خالد قدري، الخبير التربوي، إن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها وزارة التربية والتعليم خلال امتحانات الثانوية العامة، تستدعى وجود كتلة حرجة من الأطباء والممرضين والمساعدين باعتبارهم غطاء واقي طبي لحماية الطلاب أثناء أداء الامتحانات.وشدد خالد قدري، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، على ضرورة تحقيق الأمن والسلامة عند مداخل المدارس، ودورات المياه، وتعقيم الأماكن التي يؤدي بها الطلاب الامتحان، مع مراعاة المسافات البينية بين الطلاب في الجلوس، ولا يزيد الطلاب عن 14 أو أقل لضمان عدم انتشار العدوى.وناشد الخبير التربوي، وزارة التربية والتعليم بحث المراقبين على تخفيف العبء والضغط النفسي على الطلاب؛ لكونهم يواجهون أزمتين، أزمة امتحانات الثانوية العامة، وما يسببه لهم من رهبة، وأزمة انتشار فيروس كورونا والذي يزيد من الحمل النفسي على الطلاب، وتوفير مناخ يساعد على أريحية الطالب أثناء أداء الامتحان، وعدم التعامل بعنف مع الطلاب.