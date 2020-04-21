رئيس بريد الجيزة: مد فترة العمل حتى الثالثة لصرف المعاشات

قال نصرالدين عبد الحميد، رئيس قطاع منطقة بريد الجيزة، إنه تم البدء في صرف معاشات تكافل اليوم وغدًا على مستوى 4 آلاف بريد، و600 مدرسة.وأضاف عبدالحميد، خلال حواره المذاع على فضائية "dmc"، أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للعاملين والعملاء الذين يترددون على المكاتب، من خلال تعقيم مكاتب البريد، وارتداء العاملين الكمامات والجوانتيات وتعقيم العملاء أثناء دخول المكتب.وأشار رئيس قطاع منطقة بريد الجيزة، إلى أن صرف المعاشات بدأ منذ صباح اليوم وحتى الساعة الثالثة، حيث تقرر مد العمل بمكاتب البريد اليوم وغدًا حتى الساعة الثالثة بدلًا من الواحدة للتيسير على العملاء، موضحًا أنه تم تحديد يوم الخميس لصرف معاشات كل من تخلف عن صرف معاشات تكافل وكرامة في الأيام المحددة.