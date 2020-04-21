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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة المنوفية يتفقدان مزرعة طوخ طنبشا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:13 م
مزرعة طوخ طنبشا
مزرعة طوخ طنبشا
إسراء جمال
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استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى مزرعة طوخ طنبشا لتفقد الخدمات التى تقدمها المزرعة لخدمة المجتمع ومساهمتها فى سد احتياجات المواطنين.

وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن هذه الزيارة تهدف إلى تفقد كافة الوحدات الإنتاجية بالجامعات المصرية واستغلال فترة انقطاع الدراسة لتنمية دور الجامعات تجاه المجتمع وخاصة كليات الزراعة وتطوير إمكانياتها لتنمية الثروة الزراعية والمساهمة فى التنمية الريفية المستدامة، وزيادة المنتجات الحيوانية والنباتية التى تقدمها لتغطية احتياجات المجتمع، واستخدام البحث العلمى وتطويع امكانياته لزيادة انتاج المحاصيل وزيادة انتاج الثروة الحيوانية وإيجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل التى تواجه الوحدات الإنتاجية.

وقام رئيس الجامعة بعرض تفصيلى لوحدات المزرعة ومساحتها المخصص لها ١٨ فدانا وما تضمه من عنابر بها قطيع ماشية، يتم تربيتها وتسمينها لسد احتياجات المجتمع من اللحوم ومنتجات الألبان، ومعمل الحلب الآلى، والمزرعة النباتية والمحاصيل التى تمت زراعتها، مشيرا الى التجديدات التى تمت بالمزرعة وإعادة الهيكلة للعنابر والمخازن، وفتح أبواب المزرعة للتدريبات العملية لطلاب كلية الطب البيطرى لتنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، لحين الانتهاء من مبنى الكلية الخاص بهم علي أرض المزرعة بطوخ طنبشا.

هذا وقد أشاد وزير التعليم العالى والبحث العلمى بأعمال المزرعة وتقديم الدعم الكامل لزيادة إنتاجيتها لتقديم دورها تجاه المجتمع وسد احتياجاته من المنتجات الحيوانية والنباتية.

رافق رئيس الجامعة فى جولته المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور سعيد عمر المستشار الزراعى لرئيس الجامعة والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

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