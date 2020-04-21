تفاصيل حكومة الطوارئ الإسرائيلية بين نتنياهو وجانتس

أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، وبيني جانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، الاتفاق رسميا على تشكيل حكومة طوارئ، وتجنب الذهاب لانتخابات كنيست رابعة.وتعد حكومة الطوارئ التي تم تشكيلها هي الأكبر منذ قيام الاحتلال الإسرائيلي، حيث تضم 36 حقيبة وزارية، فيما حصل تيار اليسار بقيادة جانتس على معظمها، حسبما أذاعت القناة الـ12 في تليفزيون الاحتلال.وجاء في الاتفاق أن يبقى نتنياهو في منصب رئيس الوزراء لمدة عام ونصف العام، وخلالها يكون جانتس وزيرا للجيش ويحمل مسمى رئيس وزراء بالإنابة، ولا يحق لنتنياهو عزله من منصبه، وبعد انتهاء مدة الأخير يتبادلان المناصب.ونص الاتفاق على تولي ياريف ليفن عضو الليكود برئاسة الكنيست، وأن يحصل تيار اليمين على عدة وزارات أبرزها الأمن الداخلي، والداخلية، والصحة والتعليم، بينما حصل تيار اليسار على العدد الأكبر من الوزارات الهامة منها وزارة الجيش، والخارجية، والهجرة، والاقتصاد.ولا يحق لجانتس التصويت على أي قرار ضد نتنياهو في الكنيست، وفي حال حدث، يتم تفكيك الحكومة والكنيست بشكل فوري، ويبقى نتنياهو رئيسا للحكومة الانتقالية لحين إجراء انتخابات، فيما يحق لنتنياهو الاعتراض على تعيين المستشار القضائي للحكومة، والنائب العام بإسرائيل.