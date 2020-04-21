تعرف على ابنة هبة مجدى ودياب بـ«فرصة ثانية»

انتهى صناع مسلسل "فرصة ثانية" للنجمة ياسمين صبري، من تصويره للعرض في شهر رمضان المقبل.وتشارك خلال العمل، طفلة تدعى حلا هاني تلعب دور ابنة الفنانة هبة مجدي والفنان دياب، خالتها الفنانة ياسمين صبري.وجاء ترشيح "حلا" من المخرج مرقص عادل، الذي وجدها تمتلك موهبة تمنحها فرصة المشاركة في العمل، وتقدم دورًا مهما في المسلسل.ويعد المسلسل ثاني بطولات ياسمين صبري في الدراما التليفزيونية، بعد"حكايتي" العام الماضي، وتدور أحداث "فرصة ثانية" في إطار اجتماعي رومانسي، عن الفرص الثانية وقيمتها في حياة البشر، وكيفية استغلالها بصورة صحيحة.يشارك في البطولة أيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، تميم عبده، تأليف مصطفى جمال هاشم ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.