«تجار السيارات» تقدم أقوى برنامج تقسيط لأفراد القطاع الطبى

قال المهندس أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات بالغرف التجارية، إنه نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وما يقوم به الجيش الأبيض من مجهود كبير لخدمة كل فئات المجتمع ومواجهة فيروس كورونا المستجد، تقدم الرابطة أقوى برنامج تقسيط للقطاع الطبي سواء أطباء أو ممرضين والعاملين في معامل التحاليل والأشعة.وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أن برنامج تقسيط السيارات سيكون (بدون مقدم– بدون وثيقة تأمين– بدون مصاريف إدارية- إعفاء كامل من المصاريف البنكية في جميع تمويلات السيارات والتمويلات الشخصية وتمويل الكروت الائتمانية)، لافتًا إلى أن هذا العرض يأتي بالتعاون مع بنك كريدي أجريكول.