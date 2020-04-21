«المحامين» تقرر مراجعة كشوف «عمومية الفرعيات» تمهيدًا للانتخابات

قرر نقيب المحامين رجائي عطية، إرسال كشوف الجمعية العمومية السابق إعدادها وتنقيتها بمعرفة النقابة العامة للنقابات الفرعية لفحصها ومراجعتها؛ لتحديد مَن لهم حق التصويت في انتخابات النقابة الفرعية المزمع عقدها قريبًا بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية في 642020 و1042020.ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، يتم إرسال كشوف الجمعية العمومية لأعضاء النقابات الفرعية والسابق إعدادها وتنقيتها بمعرفة النقابة العامة إلى تلك النقابات لفحصها ومراجعتها والتأكد من مطابقتها بشأن الأسماء الواردة بتلك الكشوف.يأتي ذلك بمعرفة مجالس النقابات الفرعية وختمها بخاتم كل نقابة فرعية على أن تكون ممهورة بتوقيع النقيب الفرعي والمدير الإداري، على أن توافى النقابة العامة بتلك الكشوف بعد ذلك فور تمام هذه المراجعة، لتحديد من لهم حق التصويت في انتخابات النقابة الفرعية المزمع عقدها قريبا بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية في 642020 و1042020.