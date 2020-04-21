أولى حلقات «خلي بالك من فيفي» على mbc مصر الليلة (فيديو)

عرضت فضائية "mbc مصر"، البرومو الدعائي لبرنامج "خلي بالك من فيفي" الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده خلال شهر رمضان المبارك، ومن المقرر عرض أولى حلقاته اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء.برنامج "خلي بالك من فيفي" برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.