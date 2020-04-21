«أبوشقة» يهنئ المصريين والرئيس بحلول شهر رمضان

تقدم بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، باسمه وباسم أعضاء الهيئة العليا للحزب، بخالص التهنئة إلى جموع المصريين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.ودعا «أبوشقة» المولى -عز وجل- أن يزيل عن العالم جائحة كورونا، وأن يمن الله بالشفاء على المرضى بهذا الوباء القاتل، وأن تسود الصحة بين الجميع، وأن يعم الأمن والسلام العالم، داعيًا الله للمصريين أن يبيتوا معافين فى بدنهم ومطمئنين في أسِرابهم.كما توجه رئيس الوفد بالتهنئة بمناسبة حلول الشهر الكريم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يقود البلاد بحكمة تحمى مصر من الوقوع في أزمات اقتصادية صعبة، وفي الوقت نفسه يحمي الوطن من خطر الإرهاب الداهم الذى يقضى على الأخضر واليابس، حتى فى أوقات الأزمات التى يمر بها العالم.وتوجه أبوشقة بالتهنئة للفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بهذه المناسبة.وهنأ رئيس الوفد أطباء مصر الأوفياء، وحياهم على جهودهم الدؤوبة والمخلصة التي تفوق الخيال فى مواجهة وباء كورونا الشرس، وبذلهم أرواحهم لتخليص البلاد من هذا الوباء وحماية المصريين من الإصابة به، متمنيًا أن يعافى الله الجميع من شرور هذا المرض.