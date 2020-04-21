بكين تؤكد اتخاذ جميع التدابير لحماية سيادتها في بحر الصين الجنوبي

أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، أن الصين ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وحقوقها ومصالحها في بحر الصين الجنوبي.جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تقديم فيتنام مذكرات دبلوماسية إلى الأمم المتحدة تطالب فيه بالسيادة على جزر "شيشا" و"ناشا" في بحر الصين الجنوبي.وقال شوانغ "إن بعثة فيتنام الدائمة لدى الأمم المتحدة قدمت عدة مذكرات دبلوماسية إلى الأمين العام للأمم المتحدة منذ نهاية مارس الماضي تطالب فيها بشكل غير قانوني بجزر بحر الصين الجنوبي وتحاول حرمان الصين من سيادتها وحقوقها ومصالحها في المنطقة".وأضاف شوانغ "تعارض الصين ذلك بشدة وقدمت احتجاجا رسميا لفيتنام"، مشيرًا إلى أن بعثة الصين لدى الأمم المتحدة قدمت مذكرة دبلوماسية يوم 17 أبريل إلى الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد من خلالها مجددا موقف الصين، وتعارض ما وصفتها بـ "إدعاءات فيتنام غير القانونية ووجهات نظرها الخاطئة".وتابع شوانغ أن "جزر شيشا وناشا أراض صينية، وتتمتع الصين بالسيادة والولاية على بحر الصين الجنوبي وفقا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".وأشار شوانغ إلى أن "الصين تتمتع أيضا بحقوق تاريخية في بحر الصين الجنوبي، وإن أي دولة تحاول إنكار سيادة الصين وحقوقها ومصالحها في بحر الصين الجنوبي بأي شكل من الأشكال وتعزيز إدعاءاتها غير القانونية محكوم على هذه المحاولات بالفشل".وشدد شوانغ على أن الصين ستتخذ بحزم كافة الإجراءات الضرورية لحماية سيادتها وحقوقها ومصالحها في بحر الصين الجنوبي.