تفاصيل جلسة التحقيق مع ممثلي جريدة المصري اليوم في «الأعلى للإعلام»

أجرت لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام تحقيقًا اليوم على مدى 4 ساعات مع مسئولي المصري اليوم فيما نشرته الجريدة من خلال مقالات نيوتن بشأن سيناء.حضر التحقيق صلاح دياب كاتب المقال، والدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس الإدارة، وعبداللطيف المناوي، رئيس التحرير، إضافة للممثل القانوني للجريدة.وعقب التحقيق عقدت اللجنة اجتماعًا بكامل هيئتها لاستعراض الموقف وإعداد التوصيات تمهيدًا لإحالتها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.